Вагінальний ph тест Цитолаб
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
113,52
Економія при броні: -15,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
106,00
Економія при броні: -13,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
123,18
Економія при броні: -7,96 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
5.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Новокримська, 3-А
5.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
6.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
6.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 86-А
8.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 28
8.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
121,49
Економія при броні: -6,13 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 87-С
9.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 14
10.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
13.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Шепарда Алана, 17
4.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 83
5.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 7-Б
5.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, шосе Запорізьке, 2-А
6.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №25
Фармаско