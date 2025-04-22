Вагінальний ph тест Цитолаб
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 163 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
119,48
Економія при броні: -4,65 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
122,23
Економія при броні: -7,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 35
3.0 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
3.0 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
125,30
Економія при броні: -12,50 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Соборності, 10
3.0 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
121,60
Економія при броні: -6,43 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Всіхсвятська, 5
3.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
В містах поряд
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Славутич, просп. Незалежності, 5
37.0 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 4
48.5 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
110,11
Економія при броні: -11,51 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Мена, вул. Мазепи Гетьмана, 1
63.9 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Гоголя, 2-А
64.7 км
ВАГІНАЛЬНИЙ pH ТЕСТ CITOLAB тест-смужка №1
Фармаско