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CITO TEST ROTA ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ АНТИГЕНІВ РОТАВІРУСІВ тест, №1 - Запоріжжя (196942) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
226,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
243,92
Економія: -29,26 грн
214,66 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
238,96
Економія: -23,31 грн
215,65 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -43,00 грн
210,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
226,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (7)
240,99
Економія: -30,58 грн
210,41 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
246,16
Економія: -21,12 грн
225,04 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
195,16 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
226,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
226,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
242,28
Економія: -17,24 грн
225,04 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 15:00
226,20 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
263,24
Економія: -38,20 грн
225,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
226,20 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (2)
272,98
Економія: -52,40 грн
220,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
248,80
Економія: -23,75 грн
225,05 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
253,00
Економія: -43,00 грн
210,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
226,20 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
226,20 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (48)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
226,20 грн