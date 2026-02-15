Львів
Лейкопластир Леодерм
Лейкопластир Леодерм
Львів
(адресу не вказано)
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Шептицького, 1
35.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Козова, вул. Зелена, 13-А
92.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,10 грн
11,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Рожнятів, вул. Миру, 2-А
100.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,10 грн
11,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Підгайці, пл. Незалежності, 19
102.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
113.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Тернопіль, вул. Тролейбусна, 14
114.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,10 грн
11,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Національної Гвардії, 16-Н
114.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
120.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тисмениця, вул. Вірменська, 19
120.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Заболотів, вул. Відродження, 1-Д
177.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернівці, вул. Героїв Майдану, 85
223.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 8 см х 6 см №1
3H Medical
15,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Медична, 4-А
325.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
327.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-4,20 грн
9,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Короленка, 5
333.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-4,00 грн
10,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
433.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
433.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
463.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-4,20 грн
9,90
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
476.5 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 8 см х 6 см №1
3H Medical
15,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
477.1 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-4,20 грн
9,90
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10-Д
499.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Забронювати
Показати більше
