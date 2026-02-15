Київ
Лейкопластир Леодерм
Лейкопластир Леодерм
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Київ
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
5.2 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-4,20 грн
9,90
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
10.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-4,20 грн
9,90
грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3
10.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 8 см х 6 см №1
3H Medical
15,00
грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
77.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, вул. Добровольчих Батальйонів, 2-А
77.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
78.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миронівка, вул. Перемоги, 10-Д
94.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Ніжин, вул. Прощенка Станіслава, 3-Г
117.0 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
126.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Житомир, пл. Короленка, 5
134.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-4,00 грн
10,10
грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 3
152.9 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
158.6 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Черкаси, вул. Самійла Кішки, 216
159.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 5/1
166.8 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калинівка, вул. Медична, 4-А
181.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
198.4 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-4,20 грн
9,90
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Велика Багачка, вул. Каштанова, 18
239.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
248.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 8 см х 6 см №1
3H Medical
15,00
грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
250.3 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,60 грн
10,50
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кропивницький, вул. Хороброго Святослава, 2-Б
250.7 км
ПЛАСТИР МЕДИЧНИЙ LEODERM 7,2 см х 10 см №1
3H Medical
14,10
Економія при броні:
-3,10 грн
11,00
грн
