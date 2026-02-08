Одеса
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL (LANCET MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
7.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1517,56
грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
43.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1560,05
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
164.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1465,49
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Умань, вул. Мазепи, 3
253.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1249,68
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
282.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1802,20
Економія при броні:
-176,30 грн
1625,90
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
302.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1573,05
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
368.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1573,05
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
369.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1559,05
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
373.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1658,02
Економія при броні:
-162,20 грн
1495,83
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
376.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,40
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
404.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1775,17
Економія при броні:
-173,66 грн
1601,51
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Вітянська, 2-В
435.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1802,20
Економія при броні:
-176,30 грн
1625,90
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
438.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1802,20
Економія при броні:
-176,30 грн
1625,90
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
438.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1567,09
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
442.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,70
грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
443.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1496,60
грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
443.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1685,06
Економія при броні:
-164,84 грн
1520,22
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
444.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1381,90
Економія при броні:
-264,21 грн
1117,69
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
448.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
393,31
Економія при броні:
-129,36 грн
263,95
грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
449.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
159,45
Економія при броні:
-52,44 грн
107,01
грн
