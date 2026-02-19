Миколаїв
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL (LANCET MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
58.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1465,49
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
115.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1517,56
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Білгород-Дністровський, вул. Героїв України, 12-А
153.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1560,05
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
207.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1573,05
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Мазепи, 3
236.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1269,75
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Умань, вул. Тищика, 40
238.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1666,52
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
258.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1573,05
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
259.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1559,05
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тульчин, вул. Леонтовича Миколи, 106
301.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
2000,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
333.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,40
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
342.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,70
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
343.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1496,60
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
345.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1840,00
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
377.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1970,00
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
394.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1470,00
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Миру, 48
394.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1560,00
Економія при броні:
-104,31 грн
1455,68
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
396.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
2000,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
396.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1567,09
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Вітянська, 2-В
397.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
2000,00
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
404.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1870,00
грн
