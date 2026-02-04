Львів
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL (LANCET MEDLANCE® PLUS SPECIAL)

ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL (LANCET MEDLANCE® PLUS SPECIAL)

Львів (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 2 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Княгині Ольги, 100-Л
3.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1498,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, просп. Червоної Калини, 42
4.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1498,40 грн
В містах поряд
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Золочів, вул. Івасюка Володимира, 2
62.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1142,20 грн
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Золота, 13
84.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1455,30 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Володимир, вул. Луцька, 2
113.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1448,90 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
117.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
856,04
Економія при броні: -83,74 грн
772,30 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 90
119.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1171,43
Економія при броні: -114,60 грн
1056,84 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернопіль, просп. Бандери Степана, 96
120.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
603,74
Економія при броні: -59,06 грн
544,68 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Велика Березовиця, вул. Микулинецька, 42-Б
120.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
63,08
Економія при броні: -6,17 грн
56,91 грн
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Луцьк, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
139.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1448,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Перечин, пл. Народна, 22
166.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1667,04
Економія при броні: -163,08 грн
1503,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Гончара, 44
176.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1423,74
Економія при броні: -139,28 грн
1284,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Хасевича Ніла, 1
180.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1802,20
Економія при броні: -176,30 грн
1625,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Борисенко Олександра, 2
180.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1225,50
Економія при броні: -119,88 грн
1105,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рівне, вул. Академіка Михайла Грушевського, 2-А
182.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1784,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Київська, 60
182.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1802,20
Економія при броні: -176,30 грн
1625,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:45
Ратне, вул. Центральна, 44-А
206.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
729,73
Економія при броні: -38,72 грн
691,01 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Будівельників, 19/1
210.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1448,90 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
210.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1600,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Рафалівка, вул. Садова, 2
214.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1498,40 грн
ГоловнаКошикОбране