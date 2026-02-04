Київ
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL (LANCET MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL)
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL (LANCET MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL)
Київ
(адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1685,06
Економія при броні:
-89,39 грн
1595,67
грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
7.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
393,31
Економія при броні:
-129,36 грн
263,95
грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
8.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
159,45
Економія при броні:
-52,44 грн
107,01
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
9.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1802,20
Економія при броні:
-95,60 грн
1706,60
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
9.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1567,09
грн
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 15:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 11
12.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1392,53
Економія при броні:
-266,24 грн
1126,29
грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Вітянська, 2-В
12.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1802,20
Економія при броні:
-95,60 грн
1706,60
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Галафєєва, 18
58.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1775,17
Економія при броні:
-94,17 грн
1681,00
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
68.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,40
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
68.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1320,67
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
77.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1658,02
Економія при броні:
-162,20 грн
1495,83
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
126.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,40
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 194
130.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,40
грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 201
130.2 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1135,39
Економія при броні:
-111,07 грн
1024,32
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 21-А
130.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1288,57
Економія при броні:
-68,35 грн
1220,22
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 33
130.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1775,17
Економія при броні:
-94,17 грн
1681,00
грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Миру, 48
155.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1513,47
Економія при броні:
-57,79 грн
1455,68
грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
155.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1342,64
Економія при броні:
-131,34 грн
1211,30
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Мазепи, 3
192.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1236,66
грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 80
206.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1567,09
грн
