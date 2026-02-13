Дніпро
Про товар
Ціни
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL (LANCET MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL)
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL (LANCET MEDLANCE
®
PLUS SPECIAL)
Миколаїв
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
65.3 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1559,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
76.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1573,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
127.9 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1496,60
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
128.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,70
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Олександрія, просп. Соборний, 26
143.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1573,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Охтирка, пров. Харківський, 3
204.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Печеніги, вул. Незалежності, 50-А
207.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1573,05
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 2-Е
227.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1465,49
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Варва, вул. Миру, 48-В
280.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1359,77
Економія при броні:
-72,12 грн
1287,66
грн
Забронювати
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Варва, вул. Миру, 48
280.7 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1542,88
Економія при броні:
-87,19 грн
1455,68
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, просп. Миру, 80
334.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1567,09
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Лазаревського, 23
335.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1277,64
Економія при броні:
-67,76 грн
1209,88
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Конотоп, вул. Клубна, 111
336.4 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1567,09
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кагарлик, вул. Незалежності, 2-А
343.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1504,40
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Мазепи, 3
356.1 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1293,44
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бобровиця, вул. Незалежності, 15-Д
364.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1320,67
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ялтинська / Литвинського, 24/23
384.5 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1567,09
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 144-А
384.6 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1717,00
Економія при броні:
-17,20 грн
1699,80
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Біла Церква, бульв. Олександрійський, 137
389.8 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1570,62
Економія при броні:
-15,73 грн
1554,89
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Левітана, 67/1
397.0 км
ЛАНЦЕТ (СКАРИФІКАТОР) АВТОМАТИЧНИЙ MEDLANCE® PLUS SPECIAL лезо 0,8 мм №200
HTL-Strefa
1517,56
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню