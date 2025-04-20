Ємність для забору калу (Capacity for collecting feces)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
В містах поряд
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
94.4 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
140.6 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
289.4 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
3,05
Економія при броні: -0,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 307
365.4 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Грецька, 45
368.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Європейська, 48
368.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Аптека акс соціальна
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
401.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
440.8 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
8,20
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
470.1 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
613.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
614.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
626.3 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 40/1
641.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Хемотека
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
152.0 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Домашня аптечка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
451.7 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
М.т.к.
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
517.5 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Сковороди Григорія, 17
626.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Шепетівка, вул. Лісова, 50
646.1 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт