Ємність для забору калу (Capacity for collecting feces)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках у Вінниця
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
3.3 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
111.8 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
122.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
125.8 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 40/1
152.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
193.4 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
197.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
8,20
Економія при броні: -2,37 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
281.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
3,06
Економія при броні: -0,12 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
317.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
348.8 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
349.5 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
365.3 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
383.0 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
449.3 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
513.0 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Сковороди Григорія, 17
111.8 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Шепетівка, вул. Лісова, 50
149.1 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
199.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Хемотека
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
383.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1