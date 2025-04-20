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Ємність для забору калу (Capacity for collecting feces)
Ємність для забору калу (Capacity for collecting feces)
Львів
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
218.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,10
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 40/1
227.0 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
250.2 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,20
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
254.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
448.6 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
5,00
грн
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
469.6 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
8,20
Економія при броні:
-2,37 грн
5,83
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
597.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
3,14
Економія при броні:
-0,20 грн
2,94
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
601.5 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,20
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
622.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
5,90
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
622.7 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
6,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
623.6 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
5,80
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
711.3 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
6,65
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
777.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,00
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
842.8 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,00
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Сковороди Григорія, 17
218.3 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Шепетівка, вул. Лісова, 50
221.0 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
327.0 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
464.4 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Хемотека
Відчинено
Цілодобово
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
710.3 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
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