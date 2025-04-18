Ємність для забору калу (Capacity for collecting feces)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Київ
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
4.0 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
8,20
Економія при броні: -2,37 грн
Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
7.5 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
25.8 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Київська, 307
133.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорнобай, вул. Центральна, 81
156.0 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
3,11
Економія при броні: -0,17 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Понінка, вул. Перемоги, 31
214.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
218.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
278.0 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 40/1
345.1 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
348.7 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
357.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
441.5 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 48
442.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
442.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
443.5 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
470.3 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 46
201.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Лісова, 50
247.5 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Сковороди Григорія, 17
279.0 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Хемотека
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
361.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1