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Ємність для забору калу (Capacity for collecting feces)
Ємність для забору калу (Capacity for collecting feces)
Чернігів
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Прилуки, вул. Київська, 307
126.6 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Гостомель, вул. Остромирська, 35
126.9 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
5,00
грн
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Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
130.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
8,20
Економія при броні:
-2,37 грн
5,83
грн
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Чорнобай, вул. Центральна, 81
216.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
3,06
Економія при броні:
-0,12 грн
2,94
грн
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Понінка, вул. Перемоги, 31
301.3 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Полонне, вул. Лесі Українки, 212
307.7 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,20
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Хмельницький, вул. Кам'янецька, 48
382.2 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,10
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
398.0 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,00
грн
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Кривий Ріг, шосе Миколаївське, 6
426.3 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
6,65
грн
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Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Кам'янець-Подільський, просп. Грушевського, 40/1
458.6 км
ЄМКІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ PARAMED 30 мл №1
Changzhou Medical Appliances General Factory
6,40
грн
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Народна аптека
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
491.5 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
7,00
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Грецька, 45
559.1 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
5,80
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Одеса, вул. Європейська, 48
559.6 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
5,90
грн
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Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Овідіополь, вул. Шевченка Тараса, 422
589.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ нестерильна №1
Гемопласт
5,70
грн
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Домашня аптечка
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Київ, вул. Автозаводська, 17-А
124.9 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
М.т.к.
Зачинено
Відчиняється за 36 хв
Вінниця, вул. Пирогова, 46
322.6 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Шепетівка, вул. Лісова, 50
330.0 км
ЄМНІСТЬ ДЛЯ ЗАБОРУ КАЛУ СТЕРИЛЬНА 30 мл №1
Екобинт
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Хмельницький, вул. Сковороди Григорія, 17
383.4 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
Хемотека
Відчинено
Цілодобово
Кривий Ріг, вул. Каткова, 2
444.3 км
ЄМКОСТІ ПОЛІМЕРНІ ДЛЯ МЕДИКО-ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ стерильний блістер №1
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