INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ 8700095SP 250/150 см тип Неутрапур з фільтром 0,2мкм, №1 - Запоріжжя (170378) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
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Київ, вул. Солом'янська, 33
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Київ, вул. Загорівська, 4
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 6-А
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Шевченка, 12
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Чернігівська, 6
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Львів, вул. Максимовича, 9
Аптека 3і
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
Аптека 3і
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Стрий, вул. Басараб Ольги, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом