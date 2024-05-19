INFUSOMAT® SPACE ЛІНІЯ 8700036SP 250 см тип стандартний, №1 - Київ (102224) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (112)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (169)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Глушкова Академіка, 13-Б
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Вишневе, вул. Святошинська, 28
Аптека
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Всього: упаковка (48)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Святителя-хірурга Луки, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Еко аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, вул. Шпитальна, 12-Г
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом