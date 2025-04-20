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Канюля назальна Медікеа
Канюля назальна Медікеа
Запоріжжя
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
131.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
28,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 16:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
247.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
44,92
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
593.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
28,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
625.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
24,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
748.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
771.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
18,80
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
774.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
779.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
27,30
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, просп. Відродження, 13
779.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
779.2 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
803.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
817.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
23,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
841.0 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
842.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
843.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
844.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
14,50
грн
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
844.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Любомль, вул. Соборності, 70
886.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
27,30
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
250.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
255.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
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