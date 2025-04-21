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Канюля назальна Медікеа
Канюля назальна Медікеа
Вінниця
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Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
100.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
28,40
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
110.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
24,80
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
252.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
258.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
18,80
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
279.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
27,30
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, просп. Відродження, 13
279.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
279.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
299.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
301.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
330.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
347.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
351.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
23,30
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
364.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
365.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
14,50
грн
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
365.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Любомль, вул. Соборності, 70
387.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
27,30
грн
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
388.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
28,40
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
560.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
44,92
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Лікарський, 1
564.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
565.0 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
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