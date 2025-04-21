Канюля назальна Медікеа

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Кривий Ріг
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
307.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
463.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
498.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
631.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
647.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Луцьк, просп. Відродження, 13
660.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Луцьк, просп. Відродження, 13
660.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Луцьк, вул. Загородня, 20
660.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
663.0 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
684.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
708.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Еко аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
718.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
724.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
732.0 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
732.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
732.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 06:00
Любомль, вул. Соборності, 70
768.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
313.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
315.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I