Канюля назальна Медікеа

Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках у Харків
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
4.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
3.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
5.2 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Харків, в'їзд Лікарський, 1
5.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Астарта
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, пров. Остаповича Ігоря, 3-А
5.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Класна аптека
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
8.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
В містах поряд
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
308.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
661.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
668.7 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:15
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
744.0 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Рівнеліки
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
747.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Луцьк, вул. Загородня, 20
774.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
774.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Луцьк, просп. Відродження, 13
774.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
778.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
792.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
800.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється за 43 хв
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
812.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
813.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
813.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
824.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
854.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Любомль, вул. Соборності, 70
871.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I