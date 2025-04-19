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Канюля назальна Медікеа
Канюля назальна Медікеа
Дніпро
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
129.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
28,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Малої Любові, 2-А
190.3 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
44,92
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Нова Ушиця, вул. Захисників України, 43/1
566.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
28,40
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
591.4 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
24,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Олика, вул. Шевченка Тараса, 33
704.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Вараш, вул. Енергетиків, 23
726.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Броди, вул. Залізнична, 63-Б
734.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
18,80
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Луцьк, просп. Відродження, 13
735.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
27,30
грн
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Аптека
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, просп. Відродження, 13
735.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Цілодобово
Луцьк, вул. Загородня, 20
735.6 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Торчин, вул. Незалежності, 57
760.8 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Любешів, вул. Незалежності, 3
766.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
23,30
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 7-Г
795.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
22,70
грн
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Ковель, вул. Пчілки Олени, 4
795.2 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
795.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
14,50
грн
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КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Волиньфарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 43
795.9 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Еко аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Шептицький, вул. Івасюка Володимира, 2
803.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
25,00
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Любомль, вул. Соборності, 70
841.1 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
27,30
грн
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Сімейна аптека
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 197
194.2 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Партали Станіслава, 17-А
198.5 км
КАНЮЛЯ НАЗАЛЬНА ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ "MEDICARE" №1
Допомога-I
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