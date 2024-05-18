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АПЛІКАТОРИ ЛЯПКА валик великий-М 5 Ag, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (190483) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
Всього: упаковка (1)
896,00
Економія: -102,00 грн
794,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
977,00
Економія: -127,00 грн
850,00 грн
Елітфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Шевченка Тараса, 16
Всього: упаковка (1)
977,00
Економія: -127,00 грн
850,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
960,00
Економія: -110,00 грн
850,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27-А
Всього: упаковка (1)
960,00
Економія: -110,00 грн
850,00 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Всього: упаковка (1)
960,00
Економія: -110,00 грн
850,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
883,00
Економія: -50,00 грн
833,00 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Богуслав, вул. Миколаївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
845,80 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
790,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
700,00 грн
Житомирліки
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Київська, 47
Всього: упаковка (1)
761,02 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
Всього: упаковка (1)
761,02 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Здолбунів, вул. Шкільна, 27
Всього: упаковка (1)
761,02 грн
Рівнеліки
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Всього: упаковка (1)
761,02 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А
Всього: упаковка (1)
626,92 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Луцьк, бульв. Дружби Народів, 3
Всього: упаковка (1)
720,54 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Маневичі, вул. Незалежності, 46
Всього: упаковка (1)
761,02 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Торчин, вул. Незалежності, 78
Всього: упаковка (1)
761,02 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Камінь-Каширський, вул. Шевченка, 9-И
Всього: упаковка (1)
761,02 грн
Волиньфарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Іваничі, вул. Грушевського, 25
Всього: упаковка (1)
761,02 грн