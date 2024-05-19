Всі аптеки України
Медичні виробиІнші вироби медичного призначенняАптечки/набір першої медичної допомогиАптечка медична універсальнаЦіни в аптеках

Аптечка медична універсальна , №1 - Львів (352667) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Зелена, 7/7
Всього: упаковка (1)
215,88 грн
В інших містах:
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Калуш, вул. Хмельницького Богдана, 8
Всього: упаковка (1)
497,32
Економія: -0,25 грн
497,07 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Калуш, просп. Лесі Українки, 66
Всього: упаковка (1)
498,85 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вигода, вул. Галицького Данила, 50
Всього: упаковка (1)
475,99 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Торговиця, 9-М
Всього: упаковка (1)
258,99
Економія: -18,46 грн
240,53 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бучач, вул. Галицька, 39
Всього: упаковка (1)
300,99
Економія: -60,46 грн
240,53 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Берегове, пл. Героїв, 1
Всього: упаковка (1)
479,20 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Ярмолинці, вул. Хмельницька, 14/1
Всього: упаковка (2)
197,40 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Всього: упаковка (2)
266,99
Економія: -26,46 грн
240,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Жмеринка, вул. Центральна, 1
Всього: упаковка (1)
257,66
Економія: -30,02 грн
227,64 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Бершадь, вул. Мудрого Ярослава, 3
Всього: упаковка (1)
259,53
Економія: -36,43 грн
223,10 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (2)
269,87
Економія: -19,19 грн
250,68 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Біла Церква, просп. Незалежності, 57
Всього: упаковка (1)
250,59
Економія: -22,35 грн
228,24 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
254,58
Економія: -25,72 грн
228,86 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-В
Всього: упаковка (1)
198,10 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 1
Всього: упаковка (1)
315,99
Економія: -75,46 грн
240,53 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишневе, вул. Святошинська, 27-Б/70
Всього: упаковка (1)
289,77
Економія: -38,55 грн
251,22 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Вишневе, вул. Освіти, 17
Всього: упаковка (1)
208,81 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-З
Всього: упаковка (1)
274,82
Економія: -26,70 грн
248,12 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Новосілки, вул. Олександрівська, 1-Г
Всього: упаковка (1)
252,20 грн