Аптечка медична універсальна , №1 - Харків (135036) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 12 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Байрона, 23/1
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 26-А
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 46-Г
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Машівка, вул. Незалежності, 124-А
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Опішня, вул. Перемоги, 2-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Подорожник
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Всього: упаковка (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Опішня, вул. Панаса Мирного, 47
Наявність на 2024-05-22 - 12:00