Київ
Катетер-балон Фолея tro-urocath

Катетер-балон Фолея tro-urocath

Вінниця (адресу не вказано)
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В містах поряд
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
231.5 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 24 №1
Троге Медікал
69,91 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
513.0 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 20 №1
Троге Медікал
85,00
Економія при броні: -4,00 грн
81,00 грн
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