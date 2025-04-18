Київ
Про товар
Ціни
Катетер-балон Фолея tro-urocath
Катетер-балон Фолея tro-urocath
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування за:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
252.0 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 20 №1
Троге Медікал
85,00
Економія при броні:
-4,00 грн
81,00
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Переяслав, вул. Хмельницького Богдана, 102
343.1 км
КАТЕТЕР-БАЛОН ФОЛЕЯ TRO-UROCATH® Ch 24 №1
Троге Медікал
69,91
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню