Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено

В інших містах:

Мед-сервіс Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:30 Графік роботи Славутич, пл. Привокзальна, 7 Всього: упаковка (1) 477,50 грн Забронювати

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Дубровиця, вул. Миру, 3 Всього: упаковка (1) 540,78 грн

Рівнеліки Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Володимирець, вул. Соборна, 37-А Всього: упаковка (1) 551,59 грн

Еко аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Ковель, вул. Незалежності, 60 Всього: упаковка (1) 540,78 грн

Волиньфарм Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Ратне, вул. Центральна, 34 Всього: упаковка (1) 574,53 грн