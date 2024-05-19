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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "MEDTEXTILE" 4001 3 ребра жорсткості розмір XL, №1 - Львів (864165) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Славутич, пл. Привокзальна, 7
Всього: упаковка (1)
477,50 грн
Еко аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 60
Всього: упаковка (1)
540,78 грн
Волиньфарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ратне, вул. Центральна, 34
Всього: упаковка (1)
574,53 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Соборна, 37-А
Всього: упаковка (1)
551,59 грн
Рівнеліки
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. Миру, 3
Всього: упаковка (1)
540,78 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом