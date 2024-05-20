БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "MEDTEXTILE" 4001 3 ребра жорсткості розмір L, №1 - Запоріжжя (864163) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Київська, 1-В
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
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Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Мед-сервіс
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Чернігів, вул. Пухова, 142
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 21 хв
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом