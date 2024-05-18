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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ "MEDTEXTILE" 4001 3 ребра жорсткості розмір L, №1 - Харків (864163) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 34-Б
Всього: упаковка (2)
477,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
477,50 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Прилуки, вул. Переяславська, 3
Всього: упаковка (1)
477,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 05 хв
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 8
Всього: упаковка (3)
525,25 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Пухова, 142
Всього: упаковка (1)
477,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Українка, вул. Київська, 1-В
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Руденко Лариси, 11-Б
Всього: упаковка (1)
524,06 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Урлівська / Ахматової Анни, 11/44
Всього: упаковка (1)
477,50 грн
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
533,53 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бандери Степана, 26-В
Всього: упаковка (1)
508,80 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Вишгород, просп. Шевченка Тараса, 2-Г
Всього: упаковка (2)
477,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Білецького Академіка / Героїв Севастополя, 1/36
Всього: упаковка (1)
477,50 грн
Мiська сiмейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славутич, кв-л Поліський, 3
Всього: упаковка (1)
477,50 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Житомир, вул. Київська, 77
Всього: упаковка (1)
490,31 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
534,89 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Костопіль, вул. Грушевського Михайла, 27/3
Всього: упаковка (1)
479,88 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом