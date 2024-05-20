Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найдено

В інших містах:

Регіональна аптечна мережа руан Детальніше Відчинено Цілодобово Дніпро, вул. Ближня, 31 Всього: упаковка (6) 647,00 Економія: -132,10 грн 514,90 грн Забронювати

Будьте здорові Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Рокитне, вул. Вокзальна, 58 Всього: упаковка (3) 647,00 Економія: -132,10 грн 514,90 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73 Всього: упаковка (1) 551,00 Економія: -36,10 грн 514,90 грн Забронювати

Аптека доброго дня Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4 Всього: упаковка (1) 647,00 Економія: -132,10 грн 514,90 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76 Всього: упаковка (1) 552,00 Економія: -16,56 грн 535,44 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шепетівка, вул. Захисників України, 85 Всього: упаковка (1) 552,00 Економія: -16,56 грн 535,44 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Нетішин, просп. Незалежності, 15 Всього: упаковка (1) 552,00 Економія: -27,60 грн 524,40 грн Забронювати

1 соціальна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д Всього: упаковка (1) 647,00 Економія: -132,10 грн 514,90 грн Забронювати

Наша аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Зміїв, вул. Лиманська, 15 Всього: упаковка (1) 609,70 грн