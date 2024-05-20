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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір XXXL, №1 - Одеса (147368) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -36,10 грн
514,90 грн
Будьте здорові
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Всього: упаковка (3)
647,00
Економія: -132,10 грн
514,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (6)
647,00
Економія: -132,10 грн
514,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -132,10 грн
514,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -132,10 грн
514,90 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -16,56 грн
535,44 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -16,56 грн
535,44 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -27,60 грн
524,40 грн
Наша аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Зміїв, вул. Лиманська, 15
Всього: упаковка (1)
609,70 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом