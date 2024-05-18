БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір XXXL, №1 - Харків (147368) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найденоВ інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 4
Будьте здорові
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Першотравнева, 73
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Свк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Нетішин, просп. Незалежності, 15
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Коломия, пл. Привокзальна, 2-Д
Наша аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Зміїв, вул. Лиманська, 15
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом