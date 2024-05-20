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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXXL, №1 - Запоріжжя (147366) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
615,00
Економія: -110,00 грн
505,00 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 22-Б
Всього: упаковка (1)
615,00
Економія: -110,00 грн
505,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
652,33
Економія: -102,28 грн
550,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється за 22 хв
Дніпро, вул. Панікахи, 28-Д
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, ж/м Тополь-1, 15
Всього: упаковка (1)
722,78
Економія: -73,35 грн
649,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: упаковка (1)
710,02
Економія: -97,15 грн
612,87 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Героїв, 23
Всього: упаковка (2)
712,95
Економія: -102,84 грн
610,11 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 102
Всього: упаковка (1)
713,29
Економія: -57,76 грн
655,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Науки, 40
Всього: упаковка (1)
712,07
Економія: -104,67 грн
607,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
711,93
Економія: -80,13 грн
631,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (1)
722,44
Економія: -115,04 грн
607,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Архитектора Петрова Олега, 11-А
Всього: упаковка (1)
719,66
Економія: -75,65 грн
644,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, пл. Соборна, 14-Д
Всього: упаковка (2)
709,63
Економія: -117,82 грн
591,81 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
Всього: упаковка (1)
705,90
Економія: -98,50 грн
607,40 грн
Аптека соціальних цін
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Відчинено Зачиняється о 00:00
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -36,90 грн
572,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Б
Всього: упаковка (1)
723,59
Економія: -85,69 грн
637,90 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 13
Всього: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
703,52
Економія: -90,70 грн
612,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (1)
706,17
Економія: -65,55 грн
640,62 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (1)
719,39
Економія: -127,58 грн
591,81 грн