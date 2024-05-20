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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXXL, №1 - Одеса (147366) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
722,91
Економія: -115,51 грн
607,40 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Богоявленський, 311/5
Всього: упаковка (1)
702,51
Економія: -73,42 грн
629,09 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, вул. Толстого Льва, 1-Б
Всього: упаковка (2)
725,29
Економія: -78,57 грн
646,72 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
Всього: упаковка (1)
529,65 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
Всього: упаковка (1)
620,01
Економія: -70,11 грн
549,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -36,90 грн
572,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
595,47
Економія: -47,28 грн
548,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
700,54
Економія: -62,64 грн
637,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-М
Всього: упаковка (1)
561,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 20-В
Всього: упаковка (1)
724,59
Економія: -65,62 грн
658,97 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Лінника Михайла, 45
Всього: упаковка (1)
713,61
Економія: -60,74 грн
652,87 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
711,93
Економія: -80,13 грн
631,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Бульварна, 27
Всього: упаковка (1)
652,33
Економія: -102,28 грн
550,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Вільногірськ, вул. Центральна, 49
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Світловодськ, вул. Героїв України, 63
Всього: упаковка (1)
561,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
Всього: упаковка (1)
714,17
Економія: -95,93 грн
618,24 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Миронівка, вул. Перемоги, 6
Всього: упаковка (1)
638,38 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Свободи, 83/1
Всього: упаковка (1)
702,85
Економія: -58,84 грн
644,01 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 49-Б
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, просп. Лесі Українки, 5
Всього: упаковка (1)
721,35
Економія: -111,24 грн
610,11 грн