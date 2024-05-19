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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXXL, №1 - Львів (147366) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: упаковка (2)
648,22
Економія: -1,93 грн
646,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
716,95
Економія: -79,05 грн
637,90 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
721,01
Економія: -59,38 грн
661,63 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
640,31 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, вул. Стуса Василя, 9
Всього: упаковка (2)
561,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -36,90 грн
572,10 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
646,80 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (1)
645,72
Економія: -1,46 грн
644,26 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
665,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Базарна, 6
Всього: упаковка (1)
704,34
Економія: -39,32 грн
665,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ужгород, вул. Капушанська, 20
Всього: упаковка (1)
717,29
Економія: -58,37 грн
658,92 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -18,27 грн
590,73 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, вул. Нижня Берегова, 35
Всього: упаковка (1)
561,50 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
583,00
Економія: -17,49 грн
565,51 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Володимирець, вул. Поштова, 15
Всього: упаковка (1)
561,50 грн
Аспірінка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Березне, вул. Буховича, 3
Всього: упаковка (1)
647,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дубровиця, вул. 1000-ліття Дубровиці, 6-В
Всього: упаковка (2)
561,50 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Звягель, вул. Шевченка, 49
Всього: упаковка (1)
724,88
Економія: -118,16 грн
606,72 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -18,27 грн
590,73 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Калинівка, вул. Шевченка, 27-А
Всього: упаковка (1)
633,42
Економія: -63,72 грн
569,70 грн