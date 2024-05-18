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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXXL, №1 - Харків (147366) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
Всього: упаковка (1)
630,82
Економія: -80,37 грн
550,45 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
634,94
Економія: -85,25 грн
549,69 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Всього: упаковка (1)
705,54
Економія: -113,69 грн
591,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
719,39
Економія: -106,57 грн
612,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
623,08
Економія: -72,87 грн
550,21 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
698,58
Економія: -54,57 грн
644,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (2)
719,46
Економія: -70,03 грн
649,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: упаковка (2)
561,50 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 100
Всього: упаковка (1)
715,79
Економія: -56,87 грн
658,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (1)
709,15
Економія: -77,35 грн
631,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 12
Всього: упаковка (1)
720,32
Економія: -61,35 грн
658,97 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Троїцька, 51
Всього: упаковка (2)
717,49
Економія: -73,48 грн
644,01 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харитоненка Івана, 6/1
Всього: упаковка (2)
710,57
Економія: -72,67 грн
637,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Британська, 41
Всього: упаковка (1)
722,03
Економія: -98,36 грн
623,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Героїв України, 2-В
Всього: упаковка (1)
630,85
Економія: -80,77 грн
550,08 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 5
Всього: упаковка (1)
705,22
Економія: -55,79 грн
649,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Павлоград, вул. Центральна, 59
Всього: упаковка (1)
708,07
Економія: -64,06 грн
644,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новомосковськ, перех. Сучкова / Гетьманська, 13/30
Всього: упаковка (1)
706,44
Економія: -62,43 грн
644,01 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
716,40
Економія: -72,39 грн
644,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Миру, 63-А
Всього: упаковка (1)
702,30
Економія: -61,68 грн
640,62 грн