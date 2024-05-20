Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі лікувально-профілактичніБАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXL, №1 - Одеса (147364) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (1)
485,63 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
722,97
Економія: -115,53 грн
607,44 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
721,68
Економія: -103,39 грн
618,29 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 98
Всього: упаковка (1)
703,46
Економія: -82,50 грн
620,96 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
611,82
Економія: -63,94 грн
547,88 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Б
Всього: упаковка (1)
638,88 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (1)
699,31
Економія: -21,36 грн
677,95 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Болград, вул. Варненська, 24-А
Всього: упаковка (1)
628,00
Економія: -24,10 грн
603,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Перемоги, 35
Всього: упаковка (1)
720,66
Економія: -65,08 грн
655,58 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Тельнова Євгена, 1-Г
Всього: упаковка (1)
723,78
Економія: -108,20 грн
615,58 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (1)
441,00
Економія: -67,00 грн
374,00 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
712,34
Економія: -80,54 грн
631,80 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 24
Всього: упаковка (1)
629,91
Економія: -82,48 грн
547,43 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
722,91
Економія: -91,11 грн
631,80 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Гагаріна Юрія, 63
Всього: упаковка (2)
609,00
Економія: -58,60 грн
550,40 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, шосе Дніпровське, 2
Всього: упаковка (2)
609,00
Економія: -73,40 грн
535,60 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 22
Всього: упаковка (1)
620,01
Економія: -70,11 грн
549,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 70
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -73,40 грн
535,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Терещенка Володимира, 1-Е
Всього: упаковка (1)
595,47
Економія: -47,28 грн
548,19 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Знам'янка, вул. Грушевського Михайла, 14-Б
Всього: упаковка (1)
700,54
Економія: -62,64 грн
637,90 грн