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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXL, №1 - Львів (147364) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
Всього: упаковка (1)
716,95
Економія: -79,05 грн
637,90 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -164,60 грн
550,40 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
715,00
Економія: -164,60 грн
550,40 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Всього: упаковка (1)
645,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Всього: упаковка (1)
721,01
Економія: -59,38 грн
661,63 грн
Сімейна аптека
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: упаковка (1)
644,26 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 39
Всього: упаковка (1)
648,36
Економія: -1,22 грн
647,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Борислав, вул. Потік, 12
Всього: упаковка (1)
638,08
Економія: -1,08 грн
637,00 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
Всього: упаковка (1)
646,52 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
Всього: упаковка (1)
648,53
Економія: -11,31 грн
637,22 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Всього: упаковка (1)
609,00
Економія: -73,40 грн
535,60 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Всього: упаковка (1)
645,14 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Тлумач, вул. Винниченка, 84
Всього: упаковка (1)
641,56 грн
Аптека сальве
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Всього: упаковка (1)
641,90 грн
Йод
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Всього: упаковка (1)
643,98
Економія: -0,66 грн
643,32 грн
Перша аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (1)
646,91 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється за 37 хв
Луцьк, просп. Відродження, 30
Всього: упаковка (3)
642,93
Економія: -6,92 грн
636,01 грн
Аптека сальве
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Всього: упаковка (1)
644,01 грн
Соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (2)
663,50 грн