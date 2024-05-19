БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXL, №1 - Львів (147364) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 102
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жовква, вул. Львівська, 76-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 18
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Самбір, пл. Ринок, 39
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Борислав, вул. Потік, 12
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Бережани, вул. Хмельницького Богдана, 52
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нововолинськ, м-н 15-й, 15
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Федьковича, 7-Б
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Стуса Василя, 13-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Мазепи Гетьмана, 89
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Тлумач, вул. Винниченка, 84
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Луцьк, просп. Грушевського Президента, 21
Йод
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Соборності, 11-А
Перша аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Луцьк, просп. Відродження, 30
Здорова родина
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється за 37 хв
Луцьк, просп. Відродження, 30
Аптека сальве
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рожище, вул. Шилокадзе, 19
Соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 17