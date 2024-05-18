БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXL, №1 - Харків (147364) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пров. Донецький, 18
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
В інших містах:
Класна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 100
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 36/1
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 21-А