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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXXL, №1 - Харків (147364) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
Всього: упаковка (1)
647,56 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Всього: упаковка (1)
713,02
Економія: -108,33 грн
604,69 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (1)
596,73 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (1)
635,03
Економія: -85,26 грн
549,77 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (1)
719,39
Економія: -106,57 грн
612,82 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Слави, 1
Всього: упаковка (1)
723,59
Економія: -82,97 грн
640,62 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
627,38
Економія: -77,86 грн
549,52 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
622,13
Економія: -72,75 грн
549,38 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Тракторобудівників, 160
Всього: упаковка (1)
599,89
Економія: -23,29 грн
576,60 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, пров. Донецький, 18
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Клочківська, 104-А
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Дудинської, 1-А
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, просп. Гагаріна, 178
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. 23-го Серпня, 33-А
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Цілодобово
Харків, просп. Байрона, 136/8
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, шосе Салтівське, 248
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сердюка Леся, 36
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Харків, просп. Альошина Архітектора, 8
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 295
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
Класна аптека
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Відчинено Зачиняється за 35 хв
Харків, вул. Грицевця Сергія, 29
Всього: упаковка (1)
572,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Торгова, 1
Всього: упаковка (1)
698,58
Економія: -54,57 грн
644,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Чугуїв, вул. Музейна, 9
Всього: упаковка (1)
719,46
Економія: -70,03 грн
649,43 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лозова, вул. Павлоградська, 37
Всього: упаковка (1)
691,74 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Лозова, просп. Перемоги, 15
Всього: упаковка (1)
711,39
Економія: -55,86 грн
655,53 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Близнюки, вул. Свободи, 24
Всього: упаковка (2)
662,10 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (1)
721,08
Економія: -105,55 грн
615,53 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
711,32
Економія: -87,65 грн
623,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Харківська, 100
Всього: упаковка (1)
715,79
Економія: -56,87 грн
658,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Харківська, 36/1
Всього: упаковка (1)
723,64
Економія: -105,35 грн
618,29 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 18
Всього: упаковка (2)
709,20
Економія: -77,35 грн
631,85 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Збройних Сил України, 21-А
Всього: упаковка (1)
601,33
Економія: -51,55 грн
549,78 грн