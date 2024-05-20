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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XXL, №1 - Одеса (147363) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптекар
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: упаковка (1)
673,72 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (2)
712,73
Економія: -34,78 грн
677,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
Всього: упаковка (1)
635,98
Економія: -22,28 грн
613,70 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Олександрівський, 3
Всього: упаковка (1)
710,15
Економія: -32,20 грн
677,95 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: упаковка (1)
710,56
Економія: -103,12 грн
607,44 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека tas
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (1)
654,45
Економія: -40,75 грн
613,70 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Малиновського Маршала, 18
Всього: упаковка (1)
617,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Адміральський, 1-В
Всього: упаковка (1)
658,32
Економія: -39,42 грн
618,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Космонавтів, 33
Всього: упаковка (1)
705,20
Економія: -27,25 грн
677,95 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Генуезька, 3-Б
Всього: упаковка (1)
589,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 42/44
Всього: упаковка (1)
556,33
Економія: -95,75 грн
460,58 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
673,72 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 114
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, просп. Добровольського, 73
Всього: упаковка (1)
725,22
Економія: -75,79 грн
649,43 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
617,57 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 159
Всього: упаковка (1)
632,97
Економія: -82,93 грн
550,04 грн
У місті Одеса більше немає пропозицій з препаратом