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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4002, еластичний розмір XL, №1 - Запоріжжя (147361) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 112 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (1)
700,95
Економія: -111,18 грн
589,77 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (1)
713,63
Економія: -69,62 грн
644,01 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
561,43 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
567,00
Економія: -103,00 грн
464,00 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
653,54
Економія: -67,48 грн
586,06 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
710,44
Економія: -86,77 грн
623,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1)
604,67
Економія: -61,93 грн
542,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (1)
711,18
Економія: -82,78 грн
628,40 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
Всього: упаковка (1)
800,34
Економія: -148,32 грн
652,02 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
Всього: упаковка (1)
625,33
Економія: -73,69 грн
551,64 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (1)
567,00
Економія: -103,00 грн
464,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
Всього: упаковка (1)
703,71
Економія: -96,27 грн
607,44 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
628,36
Економія: -68,72 грн
559,64 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Шкільна, 13
Всього: упаковка (1)
708,12
Економія: -84,41 грн
623,71 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 9-А
Всього: упаковка (1)
630,06
Економія: -80,16 грн
549,90 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 153
Всього: упаковка (1)
670,23
Економія: -55,81 грн
614,42 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
Всього: упаковка (1)
725,01
Економія: -75,58 грн
649,43 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
Всього: упаковка (1)
716,59
Економія: -72,54 грн
644,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вячеслава Зайцева, 18
Всього: упаковка (1)
698,44
Економія: -70,04 грн
628,40 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, перех. Соборний / Фортечна, 81/49
Всього: упаковка (1)
627,44
Економія: -81,70 грн
545,74 грн