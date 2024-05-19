Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено

В інших містах:

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Рівне, вул. Шевченка, 18 Всього: упаковка (1) 496,00 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Нетішин, просп. Незалежності, 15 Всього: упаковка (2) 552,00 Економія: -27,60 грн 524,40 грн Забронювати

Подорожник Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Хмельницький, шосе Львівське, 8/1 Всього: упаковка (1) 543,99 Економія: -55,04 грн 488,95 грн Забронювати

Свк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Шепетівка, вул. Захисників України, 85 Всього: упаковка (1) 552,00 Економія: -16,56 грн 535,44 грн Забронювати

Авк фарм Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:30 Графік роботи Шепетівка, вул. Захисників України, 85 Всього: упаковка (1) 528,00 Економія: -15,84 грн 512,16 грн Забронювати

Народна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, вул. Магістральна, 70-А Всього: упаковка (1) 554,00 Економія: -112,00 грн 442,00 грн Забронювати

Аптека інтернет цін Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16 Всього: упаковка (1) 540,00 Економія: -98,00 грн 442,00 грн Забронювати

Наша аптека Детальніше Зачинено Відчиняється о 07:00 Графік роботи Зміїв, вул. Лиманська, 15 Всього: упаковка (2) 609,70 грн