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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір XL, №1 - Запоріжжя (147358) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
577,82 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
507,00
Економія: -65,00 грн
442,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
540,00
Економія: -98,00 грн
442,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
Всього: упаковка (1)
574,99 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Грушевського Михайла, 60/4
Всього: упаковка (1)
574,82 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янське, просп. Аношкіна, 144
Всього: упаковка (1)
576,84 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
580,37 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 96-Б
Всього: упаковка (1)
580,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кременчук, просп. Полтавський, 27
Всього: упаковка (1)
578,92 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Європейська, 17
Всього: упаковка (1)
576,74 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
578,33 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (1)
578,99
Економія: -124,09 грн
454,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
Всього: упаковка (1)
579,86 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шпола, вул. Соборна, 12
Всього: упаковка (1)
589,99
Економія: -135,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Всього: упаковка (1)
589,99
Економія: -135,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Троїцька, 21
Всього: упаковка (1)
584,99
Економія: -130,09 грн
454,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Шевченка Тараса, 24
Всього: упаковка (1)
581,42 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: упаковка (2)
579,06 грн
Подорожник
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Богуслав, вул. Шевченка Тараса, 6
Всього: упаковка (1)
572,99
Економія: -118,09 грн
454,90 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (1)
525,99
Економія: -71,09 грн
454,90 грн