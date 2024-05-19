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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір XL, №1 - Львів (147358) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -161,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 2-Б
Всього: упаковка (1)
643,99
Економія: -189,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Кульпарківська, 95
Всього: упаковка (1)
644,99
Економія: -190,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Червоної Калини, 60
Всього: упаковка (1)
564,99
Економія: -110,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Львів, просп. Червоної Калини, 97
Всього: упаковка (1)
589,99
Економія: -135,09 грн
454,90 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Червоноград, просп. Шевченка Тараса, 5-А
Всього: упаковка (2)
602,99
Економія: -148,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Шептицького, 7/7
Всього: упаковка (1)
602,99
Економія: -148,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Дрогобич, вул. Орлика Пилипа, 7/1
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -161,09 грн
454,90 грн
Ощад аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Болехів, пл. Франка Івана, 6/8
Всього: упаковка (1)
574,99
Економія: -120,09 грн
454,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Добромиль, пл. Ринок, 11
Всього: упаковка (1)
573,73 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Долина, вул. Грушевського Михайла, 15
Всього: упаковка (1)
602,99
Економія: -148,09 грн
454,90 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Галицька, 24
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -161,09 грн
454,90 грн
Іва-фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Бельведерська, 14
Всього: упаковка (1)
643,99
Економія: -189,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Коновальця, 7-Б
Всього: упаковка (1)
580,99
Економія: -126,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 1
Всього: упаковка (1)
602,99
Економія: -148,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 10-В
Всього: упаковка (1)
566,99
Економія: -112,09 грн
454,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Ковель, вул. Незалежності, 94
Всього: упаковка (1)
575,43 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:15
Косів, вул. Незалежності, 44/1
Всього: упаковка (1)
628,99
Економія: -174,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, вул. Тюдівська, 7
Всього: упаковка (1)
602,99
Економія: -148,09 грн
454,90 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Великий Бичків, вул. Грушевського Михайла, 74
Всього: упаковка (1)
580,99
Економія: -126,09 грн
454,90 грн