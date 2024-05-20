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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір L, №1 - Одеса (147357) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Одеса не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
629,99
Економія: -141,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Херсон, вул. Лавреньова, 12
Всього: упаковка (1)
552,99
Економія: -64,04 грн
488,95 грн
1 соціальна аптека
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Подільськ, пл. Базарна, 2-А
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -96,60 грн
454,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Каденюка Леоніда, 11-Б
Всього: упаковка (1)
577,09 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кропивницький, вул. Героїв Маріуполя, 1
Всього: упаковка (1)
580,69 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 54
Всього: упаковка (1)
581,99
Економія: -93,04 грн
488,95 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 37
Всього: упаковка (2)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новгородка, вул. Криворізька, 4-А
Всього: упаковка (1)
575,16 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
Всього: упаковка (1)
584,37 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
535,99
Економія: -47,04 грн
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
620,93 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 18
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -96,60 грн
454,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (1)
404,05 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 69-А
Всього: упаковка (1)
643,55 грн
Сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
643,56
Економія: -5,89 грн
637,67 грн
Аптека сімейна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. Соборна, 41
Всього: упаковка (1)
641,25
Економія: -4,07 грн
637,18 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Городище, вул. Миру, 103
Всього: упаковка (1)
648,33
Економія: -10,53 грн
637,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 43
Всього: упаковка (1)
508,07 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Соборна, 91-Б/4
Всього: упаковка (1)
644,17
Економія: -1,89 грн
642,28 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 3
Всього: упаковка (1)
506,29 грн