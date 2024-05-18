БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір L, №1 - Харків (147357) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Аптека низькі ціни №1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Драгомирівська, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Миру, 30
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 17
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Свободи, 12/1
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121