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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір L, №1 - Харків (147357) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 7 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
Всього: упаковка (1)
577,96 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-А
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -192,60 грн
454,40 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Матюшенко, 6
Всього: упаковка (1)
580,52 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307
Всього: упаковка (1)
603,69 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Китаєнка, 8
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -192,60 грн
454,40 грн
Аптека низькі ціни №1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Рибалка Маршала, 24/17
Всього: упаковка (1)
580,91 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Драгомирівська, 2
Всього: упаковка (1)
579,02 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Охтирка, вул. Левченка, 21
Всього: упаковка (1)
643,99
Економія: -155,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (1)
538,99
Економія: -50,04 грн
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
573,58 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Європейська, 35
Всього: упаковка (1)
577,32 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Мазепи Івана, 49
Всього: упаковка (1)
574,15 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Миру, 30
Всього: упаковка (1)
575,27 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Лебедин, пл. Соборна, 17
Всього: упаковка (1)
580,99
Економія: -92,04 грн
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, просп. Свободи, 12/1
Всього: упаковка (1)
578,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Суми, вул. Сумської артбригади, 13/1
Всього: упаковка (2)
589,99
Економія: -101,04 грн
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Суми, вул. Іллінська, 12
Всього: упаковка (1)
576,91 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (1)
581,99
Економія: -93,04 грн
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
Всього: упаковка (1)
575,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
512,08 грн