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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір L, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (147357) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 97-А
Всього: упаковка (1)
580,38 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 121
Всього: упаковка (1)
512,08 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, бульв. Слави, 45
Всього: упаковка (1)
601,53 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Семафорна, 30-А
Всього: упаковка (1)
575,61 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -96,60 грн
454,40 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, вул. Коновалова Сержанта, 17-А
Всього: упаковка (1)
577,96 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Верхньодніпровськ, просп. Шевченка, 14
Всього: упаковка (1)
580,45 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Щаслива, 7
Всього: упаковка (1)
547,99
Економія: -59,04 грн
488,95 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
Всього: упаковка (1)
523,00
Економія: -66,00 грн
457,00 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 68-А
Всього: упаковка (1)
557,00
Економія: -100,00 грн
457,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 9
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -180,00 грн
467,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26-А
Всього: упаковка (1)
581,99
Економія: -93,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Горішні Плавні, вул. Миру, 9
Всього: упаковка (1)
589,99
Економія: -101,04 грн
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 26
Всього: упаковка (1)
404,05 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 18
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -96,60 грн
454,40 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н 5-й Зарічний, 11-К
Всього: упаковка (1)
579,63 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
Всього: упаковка (1)
535,99
Економія: -47,04 грн
488,95 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
573,58 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Бідного Олександра, 16
Всього: упаковка (1)
538,99
Економія: -50,04 грн
488,95 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Вечірньокутська, 54-В
Всього: упаковка (1)
599,20 грн