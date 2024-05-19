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БАНДАЖ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 4001 розмір M, №1 - Львів (147356) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Любінська, 96
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стрийська, 45
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
В інших містах:
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (2)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Комарно, пл. Франка Івана, 2
Всього: упаковка (1)
424,70 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Стрий, вул. Львівська, 83/97
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -147,50 грн
403,50 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Трускавець, вул. Стебницька, 43-А
Всього: упаковка (1)
576,99
Економія: -88,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 05:00
Добромиль, пл. Ринок, 19
Всього: упаковка (1)
628,99
Економія: -140,04 грн
488,95 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Івано-Франківськ, вул. Січових Стрільців, 26
Всього: упаковка (1)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тернопіль, вул. Київська, 9
Всього: упаковка (1)
551,00
Економія: -136,30 грн
414,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Збараж, пл. Франка Івана, 14
Всього: упаковка (1)
615,99
Економія: -127,04 грн
488,95 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Всього: упаковка (1)
496,00 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Мукачево, пл. Кирила і Мефодія, 22
Всього: упаковка (2)
647,00
Економія: -232,30 грн
414,70 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Нетішин, просп. Незалежності, 15
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -27,60 грн
524,40 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (1)
555,00
Економія: -16,65 грн
538,35 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Хмельницький, шосе Львівське, 8/1
Всього: упаковка (1)
543,99
Економія: -55,04 грн
488,95 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (1)
528,00
Економія: -15,84 грн
512,16 грн
Свк фарм
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Всього: упаковка (1)
552,00
Економія: -16,56 грн
535,44 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Шевченка Тараса, 59/2
Всього: упаковка (1)
557,99
Економія: -69,04 грн
488,95 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дунаївці, вул. Лендера Франца, 28
Всього: упаковка (1)
518,99
Економія: -30,04 грн
488,95 грн